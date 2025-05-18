Свердловских пожарных-десантников отправили тушить пожары в Забайкалье

50 пожарных-десантников Уральской авиабазы отправились помогать с тушением пожаров в Забайкальском крае, сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. По его словам, сегодня они уже прибыли в Читу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Свердловская область не понаслышке знает, какое это горе – лесные пожары. Сегодня с бедой столкнулось Забайкалье, и мы не могли остаться в стороне»,– сообщил глава регион. Он уточнил, что с просьбой помочь к нему обратился губернатор Александр Осипов.

В пятницу, 16 мая сообщалось, что 35 лесных пожаров угрожали населенным пунктам. По данным МЧС, с начала этого года в Забайкалье было зафиксировано более 460 лесных пожаров общей площадью 1,27 млн га и 922 возгорания сухой травы на площади 63 тыс. га. Всего га долю Забайкальского края приходится 99% площадей всех лесных пожаров России.

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