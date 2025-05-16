В Забайкалье 35 лесных пожаров угрожают населенным пунктам

Несколько населенных пунктов Забайкальского края, включая станцию Кука и село Танха, находятся под угрозой 35 лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. По данным на 2010 год, в названных населенных пунктах живет в общей сложности около 500 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @zabmchs Фото: @zabmchs

По данным МЧС, с начала 2025 года в Забайкалье было зафиксировано более 460 лесных пожаров общей площадью 1,27 млн га и 922 возгорания сухой травы на площади 63 тыс. га. К тушению пожаров за это время привлекали 297 подразделений общей численностью более 5 тыс. человек и 556 единиц техники.

В Забайкальском крае, по данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 13 мая, действуют 40 лесных пожаров на площади 518,4 тыс. га. Кроме того, в регионе зарегистрировано еще два возгорания на землях Минобороны общей площадью около 6,2 тыс. га. По информации краевого правительства, в тушении задействовано 232 единицы техники, около 1,7 тыс. человек из состава «Забайкаллесхоза» и еще 700 специалистов из других регионов.

Полина Мотызлевская