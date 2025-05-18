ЦАХАЛ сообщил о перехвате йеменской ракеты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате ракеты, которая была запущена с территории Йемена. Движение «Ансар Алласх» (йеменские хуситы) о запуске ракеты не сообщало.

«После начала работы сирен, которые прозвучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная с территории Йемена»,— говорится в сообщении ЦАХАЛ.

The Times of Israel пишет, что после 18 марта, когда ЦАХАЛ возобновил наступление в секторе Газа, йеменские хуситы запустили по Израилю 35 баллистических ракет и как минимум 10 беспилотников. 4 мая обломки одной из ракет упали на территории аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Армия Израиля в свою очередь неоднократно наносила удары по Йемену.

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