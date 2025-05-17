Бывший первый замгубернатора ХМАО Шипилов пробудет под стражей до 12 июля

Бывший первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Алексей Шипилов пробудет под стражей до 12 июля, сообщили в пресс-службе судов Югры. Напомним, его обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Шипилов

Фото: Пресс-служба правительства ХМАО-Югры Алексей Шипилов

Фото: Пресс-служба правительства ХМАО-Югры

16 мая суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов Алексея Шипилова на постановление Ханты-Мансийского райсуда о продлении срока содержания под стражей. В апреле обвиняемому была продлена мера пресечения до 12 июля. Адвокаты с постановлением суда не согласились и просили изменить меру пресечения на домашний арест или под залог.

«Проверив представленные материалы, обсудив доводы апелляционных жалоб, суд автономного округа пришел к выводу, что постановление от 11 апреля 2025 года, вынесенное судом первой инстанции является законным, обоснованным и мотивированным, в связи с чем, доводы жалоб оставлены без удовлетворения»,– говорится в сообщении суда.

Алексей Шипилов занял пост заместителя губернатора ХМАО в 2016 году, позже губернатор Наталья Комарова назначила его на должность своего первого заместителя. В октябре 2024 года господин Шипилов подал в отставку.