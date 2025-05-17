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Коммерсантъ FM
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«Тактическая победа господина Путина»

Мировые СМИ о переговорах в Стамбуле

Комментируя прошедшие 16 мая прямые переговоры между Россией и Украиной, мировые медиа отмечают важность того, что они состоялись, призывают не удивляться отсутствию прорывных договоренностей и рассматривают их скорее как тактическую или символическую победу Москвы.

Члены российской делегации в Стамбуле: Михаил Галузин, Владимир Мединский, Александр Фомин и Игорь Костюков

Члены российской делегации в Стамбуле: Михаил Галузин, Владимир Мединский, Александр Фомин и Игорь Костюков

Фото: Vladimir Soldatkin / Reuters

Члены российской делегации в Стамбуле: Михаил Галузин, Владимир Мединский, Александр Фомин и Игорь Костюков

Фото: Vladimir Soldatkin / Reuters

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Во время первых за несколько лет прямых переговоров Россия и Украина договорились обменяться пленными

С самого начала не ожидалось, что стамбульские переговоры принесут серьезные прорывы. Но встреча — тактическая победа господина Путина, который сумел начать переговоры без предварительного согласия на перемирие на фронте, которого требовали в качестве предварительного условия Украина и почти все ее западные сторонники.

Spiegel (Гамбург, Германия)

Они договорились только об одном

Скудный результат вряд ли выглядит удивительным, учитывая предысторию. Переговоры случились хаотично, без достаточного времени на подготовку. До самого последнего момента не было ясно даже, кто будет встречаться в Стамбуле и что будет обсуждаться.

Заявления глав делегаций России и Украины по итогам переговоров в Стамбуле. Главное

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The Guardian (Лондон, Великобритания)

Россия и Украина договорились об обмене пленными, но мирные переговоры не продвинулись

Притом что встреча, кажется, мало чего добилась в том, что касается окончания конфликта, она знаменует символическую победу Путина... Ее результат, скорее всего, будет рассматриваться как неудача Зеленского после его... вызова Путина на прямые переговоры в надежде заслужить расположение Вашингтона... Тупик на переговорах, похоже, открывает путь к саммиту США и России.

Daily Sabah (Стамбул, Турция)

Турция второй раз с начала войны сводит Украину и Россию вместе

Сутки до начала переговоров стороны осыпали друг друга оскорблениями... Тем не менее сам факт проведения встречи стал свидетельством продвижения вперед... (Роль Турции.— “Ъ”) как посредника, сохраняющего открытыми каналы связи между враждующими сторонами, дает луч надежды в дипломатических усилиях по поиску решения и достижения мира.

Подготовил Николай Зубов

Фотогалерея

Переговоры в Стамбуле

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Автомобили делегаций у дворца Долмабахче в Стамбуле

Автомобили делегаций у дворца Долмабахче в Стамбуле

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Члены делегаций прибывают во дворец Долмабахче

Члены делегаций прибывают во дворец Долмабахче

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Слева направо: глава МИД Украины Андрей Сибиша, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Слева направо: глава МИД Украины Андрей Сибиша, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Слева направо: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Слева направо: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Посол США в Турции Том Баррак (третий слева), государственный секретарь США Марко Рубио (в центре) и специальный посланник США Кит Келлог (третий справа) во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Посол США в Турции Том Баррак (третий слева), государственный секретарь США Марко Рубио (в центре) и специальный посланник США Кит Келлог (третий справа) во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Автомобиль с членами российской делегации у дворца Долмабахче

Автомобиль с членами российской делегации у дворца Долмабахче

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (второй справа) на переговорах

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (второй справа) на переговорах

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская делегация

Российская делегация

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Начало встречи российской и украинской делегаций

Начало встречи российской и украинской делегаций

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава украинской делегации и министр обороны Украины Рустем Умеров (слева) возле дворца Долмабахче

Глава украинской делегации и министр обороны Украины Рустем Умеров (слева) возле дворца Долмабахче

Фото: Murad Sezer / Reuters

Пресс-конференция первого заместитель министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы

Пресс-конференция первого заместитель министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

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Автомобили делегаций у дворца Долмабахче в Стамбуле

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Члены делегаций прибывают во дворец Долмабахче

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Слева направо: глава МИД Украины Андрей Сибиша, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (слева) и госсекретарь США Марко Рубио перед началом трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Слева направо: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Посол США в Турции Том Баррак (третий слева), государственный секретарь США Марко Рубио (в центре) и специальный посланник США Кит Келлог (третий справа) во время трехсторонних переговоров Турции, США и Украины

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Автомобиль с членами российской делегации у дворца Долмабахче

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским (второй справа) на переговорах

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская делегация

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Начало встречи российской и украинской делегаций

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава украинской делегации и министр обороны Украины Рустем Умеров (слева) возле дворца Долмабахче

Фото: Murad Sezer / Reuters

Пресс-конференция первого заместитель министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

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