Комментируя прошедшие 16 мая прямые переговоры между Россией и Украиной, мировые медиа отмечают важность того, что они состоялись, призывают не удивляться отсутствию прорывных договоренностей и рассматривают их скорее как тактическую или символическую победу Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены российской делегации в Стамбуле: Михаил Галузин, Владимир Мединский, Александр Фомин и Игорь Костюков

Фото: Vladimir Soldatkin / Reuters Члены российской делегации в Стамбуле: Михаил Галузин, Владимир Мединский, Александр Фомин и Игорь Костюков

Фото: Vladimir Soldatkin / Reuters

Во время первых за несколько лет прямых переговоров Россия и Украина договорились обменяться пленными

С самого начала не ожидалось, что стамбульские переговоры принесут серьезные прорывы. Но встреча — тактическая победа господина Путина, который сумел начать переговоры без предварительного согласия на перемирие на фронте, которого требовали в качестве предварительного условия Украина и почти все ее западные сторонники.

Они договорились только об одном

Скудный результат вряд ли выглядит удивительным, учитывая предысторию. Переговоры случились хаотично, без достаточного времени на подготовку. До самого последнего момента не было ясно даже, кто будет встречаться в Стамбуле и что будет обсуждаться.

Россия и Украина договорились об обмене пленными, но мирные переговоры не продвинулись

Притом что встреча, кажется, мало чего добилась в том, что касается окончания конфликта, она знаменует символическую победу Путина... Ее результат, скорее всего, будет рассматриваться как неудача Зеленского после его... вызова Путина на прямые переговоры в надежде заслужить расположение Вашингтона... Тупик на переговорах, похоже, открывает путь к саммиту США и России.

Турция второй раз с начала войны сводит Украину и Россию вместе

Сутки до начала переговоров стороны осыпали друг друга оскорблениями... Тем не менее сам факт проведения встречи стал свидетельством продвижения вперед... (Роль Турции.— “Ъ”) как посредника, сохраняющего открытыми каналы связи между враждующими сторонами, дает луч надежды в дипломатических усилиях по поиску решения и достижения мира.

Подготовил Николай Зубов