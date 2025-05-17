В курском Рыльске восстановили электроснабжение после удара ВСУ

Подача электричества полностью восстановлена в Рыльском районе Курской области, который вчера был обесточен после атаки ВСУ. Об этом сообщил в Telegram врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В результате атаки БПЛА 16 мая без света остались 78 населенных пунктов района, а также поселки Коренево и Глушково. «Аварийные бригады устранили повреждения, которые возникли на подстанции в Рыльске... Подача электричества полностью возобновлена»,— написал господин Хинштейн.

За вчерашний день украинские FPV-дроны трижды атаковали Рыльск, сообщал врио губернатора. В результате также была повреждена кровля и остекление центральной котельной, обошлось без пострадавших.