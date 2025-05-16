Хинштейн: дроны ВСУ трижды атаковали Рыльск

Украинские FPV-дроны трижды атаковали город Рыльск в Курской области в течение четверга, 15 мая. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, в результате ударов незначительно повреждена кровля и остекление центральной котельной, ограждение спортивной площадки, а также кровля одного из пунктов выдачи заказов.

Пострадавших и серьезных повреждений нет, отметил господин Хинштейн. На местах работают оперативные службы.

11 мая ВСУ, используя реактивную систему залпового огня, обстреляли в Рыльске гражданскую инфраструктуру. В результате три мирных жителя получили ранения. Кроме того, полностью разрушена гостиница и повреждены несколько жилых домов. По факту обстрела возбудили уголовное дело по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).