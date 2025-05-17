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Коммерсантъ FM
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В Госдуме анонсировали рост тарифов ЖКХ в среднем на 11,9%

В 2025 году тарифы ЖКХ в России проиндексируют в среднем на 11,9%, но в регионах размер повышения может отличаться. Об этом заявил в интервью ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Кошелев связал рост тарифов с уровнем инфляции и необходимостью модернизировать коммунальную инфраструктуру. Как уточнил депутат, в регионах ситуация будет зависеть от решений местных комитетов по тарифам.

В апреле вице-премьер Александр Новак поручил проработать источники финансирования отрасли ЖКХ. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что на модернизацию инфраструктуры ЖКХ до 2030 года предусмотрено 4,5 трлн руб. Президент Владимир Путин счел несвоевременную индексацию тарифов по ЖКХ ударом по карману граждан.

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