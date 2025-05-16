Зарплата ректора Пермского института культуры за год выросла на 21%

Ректор Пермского государственного института культуры (ПГИК) Людмила Дробышева-Разумовская в 2024 году получала в среднем 313,8 тыс. руб. в месяц. Это на 55,4 тыс. руб. (21%) больше, чем в 2023 году. Данные опубликованы на официальном сайте вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прошлогодние зарплаты проректоров ПГИК значительно ниже – примерно в три раза и колеблются от 122 тыс. руб. в месяц до 141 тыс. руб. в месяц.

Несмотря на рост дохода ректора Пермского института культуры он еще заметно отстает от доходов руководителей крупнейших вузов региона – Пермского научно-исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ). Для сравнения — среднемесячная зарплата ректора ПНИПУ Антона Петроченкова в 2024 году составляла 971,2 тыс. руб. Месячный доход ректора ПГНИУ Игоря Германова в тот же период равнялся 473,6 тыс. руб.