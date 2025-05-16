Писториус: временное прекращение огня на Украине не гарантирует устойчивого мира

Европейские страны должны готовиться к перемирию между Россией и Украиной, поскольку временное прекращение огня не гарантирует достижение устойчивого мира. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус

Фото: Eloisa Lopez / Reuters Борис Писториус

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

«Мы должны быть готовы ко дню X, когда наступит перемирие. Оно не даст времени для вечных переговоров о прочном мире. Поэтому Европа должна предварительно подготовиться к диалогу»,— сказал господин Писториус (цитата по немецкой новостной службе Tagesschau).

Министр считает, что сегодняшние переговоры продемонстрировали неготовность России к прекращению боевых действий. При этом страны Европы, по его мнению, должны думать о будущем и планировать дальнейшие шаги для достижения мира.

Прямые переговоры России и Украины состоялись сегодня в Стамбуле. Президенты стран не приняли в них участие. С российской стороны делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, а с украинской — министр обороны Рустем Умеров. Встреча длилась меньше двух часов. Делегации не договорились о перемирии, однако в результате страны произведут обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

Подробнее о переговорах — в материале «Россия и Украина перешли от дел к слову».

Екатерина Отрашкевич