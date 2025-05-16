Роспотребнадзор подал 27 исков против «Хлебницы» в Перми из-за массового отравления

Свердловский районный суд получил 27 гражданских исков от Роспотребнадзора против сети пекарен «Хлебница» в связи с массовым отравлением в Перми. Требования истцов частично удовлетворены, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Общая сумма требований по материальному ущербу составила более 560 тыс. руб., по моральному вреду — 6,5 млн руб. по данным Роспотребнадзора (РПН), на которые ссылается perm.aif.ru. В Свердловском суде сообщают другую сумму выплат — 700 тыс. руб. по моральному вреду, по всем 27 искам — более 2 млн руб.

В РПН уточнили, что иски были поданы в защиту прав пострадавших потребителей. В деятельности сети пекарен выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил при производстве и реализации кулинарной продукции.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», с конца декабря 2024 года острой кишечной инфекцией заболели 82 человека, купившие готовую еду в пекарнях этой сети.