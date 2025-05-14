«Мы не хотим развязать третью мировую»

Вечером 13 мая президент Франции Эмманюэль Макрон принял участие в программе на телеканале TF1 под названием «Вызовы, стоящие перед Францией», в течение трех часов отвечая на вопросы журналистов, политиков и блогеров. За этим общением и реакцией на него наблюдал корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / AP Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Ludovic Marin / AP

Разговор начался с темы, не сходящей с первых полос,— войны на Украине и возможной встречи в верхах в четверг, 15 мая, в Стамбуле между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Эмманюэль Макрон упомянул, что лидер США Дональд Трамп, находящийся с визитом на Ближнем Востоке, возможно, к ним присоединится. Президент сказал, что у него нет сведений о приезде или отсутствии Владимира Путина, но напомнил об общей цели европейских стран: добиться «прекращения огня на суше, в воздухе и на море сроком на 30 дней, чтобы иметь возможность обсуждать вопрос территорий и гарантий безопасности».

Впервые прозвучало в речи французского президента и то, что украинцы проявляют «трезвость», понимая, что вернуть все территории и восстановить границу 2014 года с Россией невозможно.

Господин Макрон также подтвердил готовность Европы ввести новые санкции против России, если президент Путин откажется соблюдать предложенное перемирие. Поскольку Москва уже отреагировала на предложения европейцев, назвав язык ультиматумов неприемлемым, президент Франции пообещал новые ограничительные меры «в тесной координации с США», включая возможные вторичные санкции в отношении перепродажи нефти, газа или финансовых услуг.

Однако он отметил, что не стоит ожидать изменений в давно обсуждаемом вопросе конфискации и использования замороженных на Западе российских активов, сославшись на отсутствие правовой базы и назвав такую меру «не лучшим решением». При этом Эмманюэль Макрон подчеркнул и пределы возможного участия Европы: «Мы должны помогать Украине защищаться, но не хотим развязать третью мировую войну».

От помощи Украине президент перешел к задаче перевооружения европейских стран ввиду усиления «угрозы с востока». Особое внимание привлекло заявление господина Макрона о готовности Франции обсудить размещение своих самолетов, носителей ядерного вооружения, на территории других европейских государств по примеру американской модели «ядерного зонтика». Он подчеркнул: «В ядерном сдерживании всегда существовал европейский аспект, но мы намеренно не вдаемся в детали».

Вместе с тем он обозначил три четких условия такого совместного использования национального ядерного щита.

Франция «не будет платить за безопасность других».

Размещение не должно происходить в ущерб ее собственной обороноспособности.

Окончательное решение о применении ядерного оружия сдерживания всегда будет оставаться за президентом республики как главнокомандующим.

Эфир, собравший 4,9 млн зрителей, стал попыткой главы государства вновь обрести связь с французами на фоне напряженной международной и внутренней повестки. В условиях разделения общества и парламента Эмманюэля Макрона вполне предсказуемо критиковали и справа, и слева: правых не удовлетворили одни его ответы, левых — другие.

Напомним, что после неожиданного визита президента в Киев Марин Ле Пен уже упрекнула его за то, что он «вжился в роль воина». «Я не понимаю, к чему стремится эта коалиция. Хочет ли она мира или подталкивает к войне? — задавала она вопрос.— У меня складывается впечатление, что уже много месяцев Эмманюэль Макрон готовится не к миру, а к войне».

Политики слева также не удержались от насмешек и критики, отмечая как слишком общие фразы и неясные формулировки, так и отсутствие конкретных решений. Левый лидер «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон на своей странице в X написал: «Я ничего не пропустил. Он ничего не сказал, ничего не предложил». В том же духе высказались и другие представители левого лагеря, включая главу социалистов Оливье Фора и главу экологов Марин Тонделье.

Правые, которым могли понравиться предложения господина Макрона по безопасности и обузданию преступности (президент предложил повысить полномочия муниципальной полиции и даже арендовать места в зарубежных тюрьмах для тех, кто такие места заслужил), выразили разочарование отсутствием обещания провести референдум по вопросу иммиграции. Отвечая на этот острый для всех французов вопрос, Эмманюэль Макрон напомнил: такая тема не входит в перечень, предусмотренный статьей 11 Конституции, позволяющей выносить вопросы на всенародное голосование. Это не удивило его правых оппонентов.

Лидер «Национального объединения» Жордан Барделля охарактеризовал эфир как «пустую болтовню, которая уже не может скрыть общее бессилие», добавив: «Даже анонс референдума не прозвучал, чтобы хоть как-то повысить интерес к этой бесполезной речи».

От президента ждали признания важности референдумов, но он отказался от вынесения на всеобщее голосование как пенсионной реформы, так и вопросов бюджета. Левые мусульманские круги были в ярости от того, что он отказался говорить о «геноциде в Газе», правые — от отсутствия осуждения палестинского терроризма. На сей раз попытка президента продемонстрировать лидерство и прояснить свою позицию по важнейшим вопросам оказалась встречена с очевидным скепсисом — как в политических кругах, так и в общественном мнении.

Когда речь зашла о будущем самого господина Макрона, журналисты спросили его о президентских выборах 2032 года и возможных связанных с ними амбициях еще молодого политика. Тот ответил, что пока не задумывался об этом, концентрируясь на задачах нынешнего президентского срока: «Когда закончу, смогу ответить, но сейчас — нет». Эмманюэль Макрон напомнил, что конституция не дает ему права баллотироваться в третий раз, а потому считает бессмысленным торговаться по поводу следующих выборов. «Я первый президент в нашей истории, который не имеет права по конституции переизбираться»,— напомнил глава Елисейского дворца. И подчеркнул: «Каждый день я думаю только об одном — о нашей стране», пообещав «бороться за нее до самого конца».

Алексей Тарханов