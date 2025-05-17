Преемники апостола Петра

8 мая конклав избрал 267-го папу римского — уроженца Чикаго августинца Роберта Фрэнсиса Превоста, который принял тронное имя Лев XIV. За всю многовековую историю римского епископата он стал вторым после своего предшественника папой из Нового Света. “Ъ” напоминает, откуда родом были другие понтифики, к каким орденам принадлежали, какие имена брали и что это все значило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портреты папы Франциска и его предшественника Бенедикта XVI в Базилике святого Павла

Фото: Gregorio Borgia / AP Портреты папы Франциска и его предшественника Бенедикта XVI в Базилике святого Павла

Фото: Gregorio Borgia / AP

Официально принятый католической церковью и публикуемый Римской курией в «Папском ежегоднике» список пап насчитывает 267 понтификов. Основателем Римской церкви и первым папой (от греч. pappas — отец, наставник) католическая традиция считает Святого Петра — одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Каждый последующий папа рассматривается как его преемник и имеет 10 титулов, среди которых Епископ Римский, Викарий Христа, Глава вселенской церкви и Раб рабов Божьих. Над предполагаемым захоронением апостола в Ватикане стоит названный его же именем собор — церемониальный центр Римско-католической церкви, строительство которого длилось 120 лет (1506–1626).

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Фактически Святой престол занимали 265 человек: живший в ХI веке Бенедикт IX становился епископом Рима трижды — это единственный подобный случай в истории. Предыдущий Х век был отмечен наиболее частой сменяемостью понтификов (23 папы за 100 лет) — несколько десятилетий могущественные семьи, в частности клан Теофилактов, назначали, убирали и контролировали епископов, которые к тому же отличались распущенным образом жизни. Впоследствии этот период церковные историки назвали «темным веком» (лат. Saeculum obscurum) и порнократией (греч. pornokratia, «власть проституток»).

Кроме пап церковь знает более 40 антипап (лат. Antipapa) — священнослужителей, которые, как считается, не имели легитимных прав на звание римского первосвященника. В конце ХIV века на исходе «авиньонского пленения», когда резиденция понтификов находилась не в Риме, а во французском Авиньоне, в церкви произошел раскол («Великая схизма») — в какой-то момент истинными папами считали себя одновременно трое: Григорий XII с резиденцией в Риме, Бенедикт XIII в Авиньоне и Александр V в Пизе. Два последних были в итоге признаны антипапами.

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Подавляющее большинство пап (217 из 267) — выходцы с Апеннинского полуострова, территории современной Италии. 46% из них — римляне, далее с большим отрывом идут флорентийцы (2,8%) и венецианцы (2,3%). Согласно сборнику Liber Pontificalis, трое пап были уроженцами римской провинции Африка (современная территория Туниса): Виктор I (186–197), Мильтиад (311–314) и Геласий I (492–496). Григорий V (996–999) был первым в истории папой немецкого происхождения, Адриан IV (1154–1159) — единственным англичанином. Почти весь ХIV век престол занимали французы.

Новый виток географического разнообразия принес ХХ век: первым епископом Рима неитальянского происхождения почти за полтысячи лет стал уроженец Польши Кароль Юзеф Войтыла, принявший имя Иоанн Павел II (1978–2005). За ним был немецкий кардинал Йозеф Ратцингер (Бенедикт XVI, 2005–2013), после — первый в истории папа из Нового Света, аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо (Франциск, 2013–2025).

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Выбор папой тронного имени — одна из множества традиций римской кафедры: имя, как правило, во многом отражает будущую политику папы. Первым понтификом, сменившим имя, считается Иоанн II (533–535), до вступления на престол он носил имя языческого бога Меркурия.

Имя Иоанн, пришедшее из древнееврейского языка и означающее «милость Господа», носил апостол Иоанн, прозванный Богословом. Оно самое популярное у понтификов, его выбирали 21 папа и 2 антипапы. После правления одиозного антипапы Иоанна XXIII (1410–1415), которому приписывались многочисленные убийства, насилие и пиратство, ни один папа не решался взять это имя на протяжении последующих 550 лет. Его «реабилитировал» уже в ХХ веке кардинал Анджело Ронкалли, также принявший имя Иоанн XXIII при своем избрании (1958) и впоследствии канонизированный. В 1978 году кардинал Альбино Лучани объединил имена двух своих предшественников и стал называться Иоанном Павлом I — это первый случай двойного имени в истории папства.

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Ряд наиболее почитаемых раннехристианских святых носили имя Григорий (от греч. «бдительный», «внимательный»): Григорий Чудотворец, Григорий Богослов, Григорий Нисский. Но в Риме был и свой святой Григорий. Папа Григорий I Великий, живший в VI веке, начал превращать Рим после крушения Западной Римской империи в центр новой власти — понтифик как администратор не только духовный, но и светский заместил собой прежних императоров. Авторитет Григория I способствовал тому, что имя часто использовалось в истории западной церкви. В общей сложности его носили 16 римских пап, включая, например, Григория XIII, который в XVI веке ввел в употребление григорианский календарь, которым все мы сегодня пользуемся.

Третье по популярности у понтификов имя Бенедикт (15 пап) имеет латинское происхождение и означает «благословенный». Его носил святой Бенедикт Нурсийский (480–547), небесный покровитель Европы и основатель первого в Европе монашеского ордена — ордена Святого Бенедикта.

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Более 40 понтификов до избрания на престол были членами различных орденов. Чаще всего будущие главы церкви вступали именно в орден Святого Бенедикта. Ему принадлежало большинство монастырей средневековой Западной Европы. Аббатства ордена, при которых открывались школы, библиотеки и больницы, были главными очагами культуры раннего Средневековья.

Избранный 8 мая папа Лев XIV был генеральным настоятелем Августинского ордена, созданного в ХIII веке папой Александром IV для осуществления пастырской и миссионерской деятельности. К ордену принадлежал немецкий богослов Мартин Лютер (1483–1546) — родоначальник Реформации, которая привела к образованию новой христианской конфессии — протестантизма.

Андрей Егупец