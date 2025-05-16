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Коммерсантъ FM
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Вернисаж «Искусство и дизайн» в новом здании Бахрушинского музея

Аукцион Vladey в партнерстве с девелоперской компанией Vesper и Бахрушинским театральным музеем представляют четвертый выпуск выставки «Искусство и дизайн». В течение двух недель музей станет пространством, где гармонично соседствуют произведения ведущих российских художников и культовые предметы интерьера от мировых дизайнеров XX–XXI веков. Особого внимания заслуживает полная коллекция из шести виниловых скульптур «Компаньоны» художника KAWS, а также работы классиков нонконформизма Петра Беленка, Наталии Нестеровой, Вадима Сидура. В секции дизайна среди экспонатов выделяются Magico 3 sideboard Алессандро Мендини — сервант, созданный в трех экземплярах в 2010 году как оммаж итальянскому классику футуризма Фортунато Деперо, легендарное кресло Senior Марко Дзанузо, а также работы Гаэ Ауленти, Освальдо Борсани, Макса Ингранда и других. Посещение выставки возможно по предварительной регистрации. После окончания выставки Vladey проведет аукцион, на котором можно будет приобрести шедевры искусства и дизайна, представленные в экспозиции.

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KAWS Из серии «Компаньон» (6 скульптур), 2007-2009

KAWS Из серии «Компаньон» (6 скульптур), 2007-2009

Сергей Шаблавин «Кризис», 1978

Сергей Шаблавин «Кризис», 1978

Владимир Дубоссарский «Из серии &quot;Свет под водой&quot;», 2020

Владимир Дубоссарский «Из серии "Свет под водой"», 2020

Инал Савченков «Без названия», 1997

Инал Савченков «Без названия», 1997

Дмитрий Шабалин «ТутанхаМяут II», 2023

Дмитрий Шабалин «ТутанхаМяут II», 2023

Влад Кульков «Из серии &quot;Типология сельских видов&quot;», 2015

Влад Кульков «Из серии "Типология сельских видов"», 2015

Louis Vuitton x Supreme «MALLE COURRIER 90 TRUNK», 2017

Louis Vuitton x Supreme «MALLE COURRIER 90 TRUNK», 2017

Райан Мосли «Выпускник», 2008

Райан Мосли «Выпускник», 2008

Вадим Сидур «Композиция из цикла &quot;Женское начало&quot; (диптих)», вторая половина 1960-х

Вадим Сидур «Композиция из цикла "Женское начало" (диптих)», вторая половина 1960-х

Леонид Цхэ «Без названия», 2025

Леонид Цхэ «Без названия», 2025

Виктор Алимпиев «и ярость и ярость», 2025

Виктор Алимпиев «и ярость и ярость», 2025

Гае Ауленти, Торшер Monaca, 1972

Гае Ауленти, Торшер Monaca, 1972

Гаэ Ауленти, Кресло-качалка Sgarsul, 1962

Гаэ Ауленти, Кресло-качалка Sgarsul, 1962

Кофейный столик, модель 1817_1, 1950

Кофейный столик, модель 1817_1, 1950

Нуччи Вальсекки, Напольная лампа Papyrus, 1970

Нуччи Вальсекки, Напольная лампа Papyrus, 1970

Оливье Мург, Два кресла Djinn, 1965

Оливье Мург, Два кресла Djinn, 1965

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KAWS Из серии «Компаньон» (6 скульптур), 2007-2009

Сергей Шаблавин «Кризис», 1978

Владимир Дубоссарский «Из серии "Свет под водой"», 2020

Инал Савченков «Без названия», 1997

Дмитрий Шабалин «ТутанхаМяут II», 2023

Влад Кульков «Из серии "Типология сельских видов"», 2015

Louis Vuitton x Supreme «MALLE COURRIER 90 TRUNK», 2017

Райан Мосли «Выпускник», 2008

Вадим Сидур «Композиция из цикла "Женское начало" (диптих)», вторая половина 1960-х

Леонид Цхэ «Без названия», 2025

Виктор Алимпиев «и ярость и ярость», 2025

Гае Ауленти, Торшер Monaca, 1972

Гаэ Ауленти, Кресло-качалка Sgarsul, 1962

Кофейный столик, модель 1817_1, 1950

Нуччи Вальсекки, Напольная лампа Papyrus, 1970

Оливье Мург, Два кресла Djinn, 1965

Нина Никифорова

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