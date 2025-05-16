Вернисаж «Искусство и дизайн» в новом здании Бахрушинского музея

Аукцион Vladey в партнерстве с девелоперской компанией Vesper и Бахрушинским театральным музеем представляют четвертый выпуск выставки «Искусство и дизайн». В течение двух недель музей станет пространством, где гармонично соседствуют произведения ведущих российских художников и культовые предметы интерьера от мировых дизайнеров XX–XXI веков. Особого внимания заслуживает полная коллекция из шести виниловых скульптур «Компаньоны» художника KAWS, а также работы классиков нонконформизма Петра Беленка, Наталии Нестеровой, Вадима Сидура. В секции дизайна среди экспонатов выделяются Magico 3 sideboard Алессандро Мендини — сервант, созданный в трех экземплярах в 2010 году как оммаж итальянскому классику футуризма Фортунато Деперо, легендарное кресло Senior Марко Дзанузо, а также работы Гаэ Ауленти, Освальдо Борсани, Макса Ингранда и других. Посещение выставки возможно по предварительной регистрации. После окончания выставки Vladey проведет аукцион, на котором можно будет приобрести шедевры искусства и дизайна, представленные в экспозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография KAWS Из серии «Компаньон» (6 скульптур), 2007-2009 Сергей Шаблавин «Кризис», 1978 Владимир Дубоссарский «Из серии "Свет под водой"», 2020 Инал Савченков «Без названия», 1997 Дмитрий Шабалин «ТутанхаМяут II», 2023 Влад Кульков «Из серии "Типология сельских видов"», 2015 Louis Vuitton x Supreme «MALLE COURRIER 90 TRUNK», 2017 Райан Мосли «Выпускник», 2008 Вадим Сидур «Композиция из цикла "Женское начало" (диптих)», вторая половина 1960-х Леонид Цхэ «Без названия», 2025 Виктор Алимпиев «и ярость и ярость», 2025 Гае Ауленти, Торшер Monaca, 1972 Гаэ Ауленти, Кресло-качалка Sgarsul, 1962 Кофейный столик, модель 1817_1, 1950 Нуччи Вальсекки, Напольная лампа Papyrus, 1970 Оливье Мург, Два кресла Djinn, 1965 Следующая фотография 1 / 16 KAWS Из серии «Компаньон» (6 скульптур), 2007-2009 Сергей Шаблавин «Кризис», 1978 Владимир Дубоссарский «Из серии "Свет под водой"», 2020 Инал Савченков «Без названия», 1997 Дмитрий Шабалин «ТутанхаМяут II», 2023 Влад Кульков «Из серии "Типология сельских видов"», 2015 Louis Vuitton x Supreme «MALLE COURRIER 90 TRUNK», 2017 Райан Мосли «Выпускник», 2008 Вадим Сидур «Композиция из цикла "Женское начало" (диптих)», вторая половина 1960-х Леонид Цхэ «Без названия», 2025 Виктор Алимпиев «и ярость и ярость», 2025 Гае Ауленти, Торшер Monaca, 1972 Гаэ Ауленти, Кресло-качалка Sgarsul, 1962 Кофейный столик, модель 1817_1, 1950 Нуччи Вальсекки, Напольная лампа Papyrus, 1970 Оливье Мург, Два кресла Djinn, 1965

Нина Никифорова