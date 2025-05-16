Вернисаж «Искусство и дизайн» в новом здании Бахрушинского музея
Аукцион Vladey в партнерстве с девелоперской компанией Vesper и Бахрушинским театральным музеем представляют четвертый выпуск выставки «Искусство и дизайн». В течение двух недель музей станет пространством, где гармонично соседствуют произведения ведущих российских художников и культовые предметы интерьера от мировых дизайнеров XX–XXI веков. Особого внимания заслуживает полная коллекция из шести виниловых скульптур «Компаньоны» художника KAWS, а также работы классиков нонконформизма Петра Беленка, Наталии Нестеровой, Вадима Сидура. В секции дизайна среди экспонатов выделяются Magico 3 sideboard Алессандро Мендини — сервант, созданный в трех экземплярах в 2010 году как оммаж итальянскому классику футуризма Фортунато Деперо, легендарное кресло Senior Марко Дзанузо, а также работы Гаэ Ауленти, Освальдо Борсани, Макса Ингранда и других. Посещение выставки возможно по предварительной регистрации. После окончания выставки Vladey проведет аукцион, на котором можно будет приобрести шедевры искусства и дизайна, представленные в экспозиции.