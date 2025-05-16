AFP: переговоры РФ и Украины могут продолжиться, но конкретных планов нет

Российская и украинская делегации могут продолжить переговоры в Стамбуле в пятницу, 16 мая. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на украинского чиновника. При этом конкретных планов относительно возобновления процесса нет, сказал источник агентству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Турции Хакан Фидан (в центре стола) на встрече с российской и украинской делегациями

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters Глава МИД Турции Хакан Фидан (в центре стола) на встрече с российской и украинской делегациями

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

«Если они (россияне. — "Ъ") получат другие инструкции из Москвы, то не исключено, что сегодня что-то произойдет»,— сказал собеседник AFP. «Пока таких планов нет»,— добавил он.

Агентство ТАСС также сообщило, что стороны еще не приняли решение, будут ли продолжать переговоры.

Ранее российские агентства сообщили, что стороны прекратили дискуссии. «РИА Новости» утверждало, что российско-украинские переговоры в Стамбуле завершились. Агентство «Интерфакс» писало о паузе на переговорах. Украинские СМИ также сообщали о временной приостановке.

Встреча РФ и Украины стартовала в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника «РИА Новости», турецкий министр находился в зале в ходе переговоров. К делегациям также присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая