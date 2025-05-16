ТАСС: делегации России и Украины взяли паузу на переговорах в Стамбуле
Россия и Украина взяли паузу на переговорах в Стамбуле, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters
«Пауза»,— цитирует агентство своего собеседника.
Ранее информационное агентство «РИА Новости» сообщило, что российско-украинские переговоры в Стамбуле завершились. Агентство «Интерфакс» писало о паузе на переговорах. Украинские СМИ также сообщали о временной приостановке.
Встреча РФ и Украины стартовала в Стамбуле утром 16 мая около 13:35 мск. Глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров. По данным источника «РИА Новости», турецкий министр находился в зале в ходе переговоров. К делегациям также присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын. Россию предсткавлял Владимир Мединский, Украину — министр обороны Рустем Умеров.
Подробности — в материале «Ъ».