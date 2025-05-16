Участники строительства «Школы 800» заключили мировое соглашение по долгам

Арбитражный суд Нижегородской области утвердил мировое соглашение между участниками строительства крупного образовательного центра в Нижнем Новгороде «Школа 800»: областным спецзастройщком «Дирекция по строительству» и концессионером проекта ООО «Первая концессионная компания “Просвещение”, следует из судебной картотеки. По его условиям концессионер обязуется к 30 мая выплатить дирекции 22,1 млн руб. долга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Изначально дирекция как заказчик, проектировщик и генподрядчик строительства трех корпусов «Школы 800» в Нижнем Новгороде и центра дополнительного образования на Бору (от него в итоге решили отказаться) требовала от концессионера 157,3 млн руб. и проценты за разработку проекта школы. Перед этим «Просвещение» расторгла с областным спецзастройщиком договор генподряда и наняла дружественную компанию «Столица Приволжье». Затем концессионер потребовал от дирекции выплатить 1,1 млрд руб. за нарушение сроков работ и удорожание проекта. В свою очередь «Столица Приволжья» решила взыскать с дирекции 211 млн руб.

Спустя более года судебных тяжб арбитраж взыскал с «Просвещения» 18,5 млн руб. в пользу дирекции, а «Столицу Приволжья» обязал выплатить 138,8 млн руб. долга с процентами. Дирекция по решению суда должна была выплатить новому генподрядчику 460,1 тыс. руб. В итоге стороны пошли на мировое соглашение и зафиксировали долги. Если договоренности будут нарушены, концессионер выплатит дирекции проценты за пользование чужими деньгами.

Подробнее о разбирательстве — в материале «Ъ-Приволжье» «Дирекция всегда права».

Владимир Зубарев