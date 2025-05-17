Табличку в память об участнике группы Игоря Дятлова установят на перевале

На перевале Дятлова в Свердловской области планируют установить памятную табличку на месте палатки туристической группы Игоря Дятлова. Об этом сообщил председатель «Фонда памяти группы Дятлова» Алексей Коськин на пресс-конференции. Инициатива принадлежит студентам из Новокузнецка, а фонд оказывает поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Алексей Коськин рассказал, что организатор экспедиции Александр Федотов уже создал реплику палатки, на основе которой будет изготовлена табличка. Студенты также планируют установить табличку в честь Николая Тибо-бриньон, одного из участников группы, которому в 2025 году исполнилось бы 90 лет.

Трагедия на перевале Дятлова произошла в 1959 году, когда погибли девять участников турклуба Уральского политехнического института. Руководил группой Игорь Дятлов. В июле 2020 года Андрей Курьяков, замначальника управления Генпрокуратуры в УрФО, объявил, что причиной гибели туристов стала снежная лавина. Однако новые данные опровергли данное развитие событий. Члены группы похоронены на Михайловском и Ивановском кладбищах.