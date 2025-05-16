Сара Фергюсон говорит, что королева Елизавета II разговаривает с ней через своих корги

Бывшая невестка королевы Елизаветы II Сара Фергюсон заявила, что покойная мать ее бывшего мужа, принца Эндрю, герцога Йоркского, разговаривает с ней через ее собак. Об этом сообщает The Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сара Фергюсон

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters Сара Фергюсон

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters

«У меня ее собаки, у меня ее корги. Каждое утро, когда они заходят и начинают свои "Гав! Гав!" и все такое, я уверена, что это она говорит со мной, напоминая, что она все еще рядом»,— заявила герцогиня Йоркская, выступая на заседании Форума креативных женщин в Лондоне.

После смерти королевы в сентябре 2022 года Йорки, которые живут вместе, несмотря на то что еще в 1996 году оформили развод, оставили себе двух корги, которых принц Эндрю подарил матери за год до смерти.

Свое выступление на Форуме креативных женщин Сара Фергюсон закончила на менее метафизической ноте. «На самом деле главная штука в том, что мне выпала эта высочайшая честь — быть ее невесткой. Это очень круто. Когда я сюда ехала, я увидела железнодорожную линию имени королевы Елизаветы и подумала: "Хочу, чтобы все помнили, какой удивительной дамой она была"».

Подробнее об отношениях королевы Елизаветы и герцога и герцогини Йоркских — в материале «Ъ» «Бедный Йорк».

Виктор Буй