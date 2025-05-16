В Татарстане завершено расследование дела о наезде катера на женщину

В Татарстане следователи завершили расследование уголовного дела против местного жителя Татарстана, который, находясь за рулем катера в состоянии опьянения и без прав, наехал на женщину. В результате она получила тяжкие травмы. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

Как установило следствие, 20 июля 2024 года в акватории реки Волга, в районе пляжа КХТИ (территория «Зеленый бор»), мужчина управлял моторным маломерным судном без соответствующих прав и в состоянии алкогольного опьянения. Во время движения и маневрирования он допустил наезд на местную жительницу. Пострадавшая получила тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по части 1.2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). Материалы дела переданы в Лаишевский районный суд Татарстана для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов