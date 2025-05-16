Суд оставил в силе приговор экс-директору Института физкультуры УрФУ Шурманову

Свердловский областной суд оставил в силе приговор суда первой инстанции в отношении бывшего директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгения Шурманова, который был осужден на девять лет колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Свою вину Евгений Шурманов не признал. Приговор обжаловали и осужденный и прокурор. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, изменил приговор суда первой инстанции в части хранения вещественных доказательств. В остальном приговор оставлен без изменений. Он вступил в законную силу», — говорится в сообщении суда.

Напомним, первый преступный эпизод связан с хищением более 13,6 млн руб., выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение Всероссийской летней Универсиады, которая проходила в 2020 году на базе института. Второй эпизод — с хищением 2,4 млн руб. в 2021 году из субсидии Федерации регби Свердловской области, которая предназначалась для закупки экипировки и проведения соревнований.

Преступные действия Евгений Шурманов совершал совместно с Алексеем Кувариным, который дал на него показания и был осужден Верх-Исетским судом в декабре 2023 года. По данным источника «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, схема хищения средств заключалась в завышении стоимости проживания и питания спортсменов, а также в двойной оплате услуг. Для этого использовались фирмы-прокладки.

Мария Шараева