Бывший глава свердловского Росимущества останется под стражей до 20 июня

Свердловский областной суд оставил в силе постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга о помещении под стражу до 20 июня экс-главы свердловского управления Росимущества Сергея Зубенко, сообщили в пресс-службе судов региона. Постановление было обжаловано адвокатом обвиняемого, однако облсуд оставил его без изменений и не удовлетворил жалобу защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в апреле экс-главу свердловского Росимущества Сергея Зубенко обвинили в получении взятки по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В 2022 году строительные компании Екатеринбурга попросили следователей СКР проверить его деятельность на злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Причиной послужили многочисленные случаи затягивания сроков по договорам аренды и продажи земельных участков, что мешало работе застройщиков и приводило к убыткам, при этом обращения бизнеса, как указывали компании, в Росимуществе игнорировались.

Через несколько месяцев свердловская прокуратура и Росимущество подали иски к ряду девелоперов Екатеринбурга о признании недействительными сделок по аренде и покупке 60 земельных участков, на которых уже реализованы или планируются к реализации жилые проекты. По их данным, компании получили участки незаконно, однако застройщики уверяли, что они владеют ими уже 15 лет и имеют градостроительную и техническую документации.

В ноябре 2024 года Сергея Зубенко временно отстраняли от должности из-за начавшейся в отношении него служебной проверки за неисполнение указаний руководства Росимущества.

Ирина Пичурина