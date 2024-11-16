Врио главы свердловского Росимущества стал Дмитрий Шалгин

Врио руководителя управления Росимущества в Свердловской области стал Дмитрий Шалгин, следует из данных ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц). Он сменил Сергея Зубенко.

Господина Зубенко временно отстранили от должности из-за начавшейся в отношении него служебной проверки, говорится в ответе Минфина РФ на обращение депутата Госдумы от Свердловской области Андрея Альшевских.

«Проводится служебная проверка по признакам ненадлежащего исполнения возложенных на него должностных обязанностей в части неисполнения указаний руководства Росимущества»,— рассказали в Минфине. Там добавили, что контракт Сергея Зубенко истекает в декабре и продлеваться не будет.

По данным Rusprofile, господин Шалгин ранее был врио руководителя управления Росимущества в Астраханской области.

Виталий Красиков