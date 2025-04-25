Экс-главу свердловского Росимущества Зубенко обвинили во взяточничестве

Бывшего главу свердловского управления Росимущества Сергея Зубенко обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По ходатайству следователя Ленинский районный суд Екатеринбурга Сергей Зубенко будет содержаться под стражей до 20 июня. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в 2022 году строительные компании Екатеринбурга попросили следователей СКР проверить деятельность начальника управления Росимущества по Свердловской области Сергея Зубенко на злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Причиной послужили многочисленные случаи затягивания сроков по договорам аренды и продажи земельных участков, что мешало работе застройщиков и приводило к убыткам, при этом обращения бизнеса, как указывали компании, в Росимуществе игнорировались.

Через несколько месяцев свердловская прокуратура и Росимущество подали иски к ряду девелоперов Екатеринбурга о признании недействительными сделок по аренде и покупке 60 земельных участков, на которых уже реализованы или планируются к реализации жилые проекты. По их данным, компании получили участки незаконно, однако застройщики уверяли, что они владеют ими уже 15 лет и имеют градостроительную и техническую документации.

В ноябре 2024 года Сергея Зубенко временно отстранили от должности из-за начавшейся в отношении него служебной проверки за неисполнение указаний руководства Росимущества. Врио руководителя управления Росимущества в Свердловской области стал Дмитрий Шалгин.

Ирина Пичурина