Хуснуллин: работы по разминированию курского приграничья займут больше года

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил об усилении работ по разминированию приграничья Курской области. По его словам, на весь процесс потребуется больше года. После этого можно будет начать восстановление районов.

«Мы не оценивали сейчас объем средств, но из своего опыта могу сказать, что это подъемные цифры. У нас уже есть наработанная система по новым территориям. Я думаю, мы быстро все восстановим, как только будет возможность»,— рассказал господин Хуснуллин на XVI Международном экономическом форуме «Россия—Исламский мир: KazanForum» (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что восстановительные работы будут проводить за счет федерального бюджета.

Накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в приграничных районах за месяц удалось обезвредить более 392 тыс. взрывоопасных предметов. С 15 марта саперы обследовали почти 36 тыс. га земли, 766 км дорог и 11 тыс. зданий. По данным МЧС на 12 мая, работы по разминированию продолжались в 122 населенных пунктах Курской области.