В Курской области за два месяца обезвредили более 392 тыс. боеприпасов

В приграничье Курской области с 15 марта обезврежено более 392 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. За указанный период саперы обследовали почти 36 тыс. га земли, 766 км дорог и 11 тыс. зданий.

Господин Хинштейн отметил, что в регионе работают более тысячи саперов. Также в работах по разминированию участвуют сотрудники МЧС и добровольцы отряда «Барс-Курск».

«Специалисты будут находиться в приграничье до тех пор, пока вся земля не будет максимально очищена от неразорвавшихся боеприпасов. <...> Без полного разминирования территории мы не сможем вернуть туда жизнь!» — написал глава региона в Telegram-канале.

12 мая МЧС сообщало, что с начала работ по разминированию территории Курской области саперы ведомства уничтожили более 4,3 тыс. боеприпасов, 2,1 тыс. из них — за последний месяц. Работы еще не завершены на территории 122 населенных пунктов.

С 15 марта власти Курской области закрыли въезд на территорию более 120 населенных пунктов, граничащих с зоной боевых действий. Большая часть из них расположена в Суджанском районе. В регионально правительстве предупреждали, что в случае получения травм на территории указанных населенных пунктов власти региона не будут оказывать пострадавшим меры социальной поддержки.

Полина Мотызлевская