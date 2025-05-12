В Курской области работы по разминированию продолжаются в 122 населенных пунктах

МЧС сообщило, что с начала работ по разминированию территории Курской области саперы уничтожили более 4,3 тыс. боеприпасов, 2,1 тыс. из них — за последний месяц. На территории 122 населенных пунктов работы еще не завершены, специалисты ведомства продолжают обследовать сельхозугодья, жилые дома и хозпристройки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

В сообщении МЧС отмечается, что саперы используют в работе бронированного робота-вездехода, который может уничтожать противопехотные мины и крупные минометные снаряды. Всего с августа 2024 года специалисты МЧС обследовали в Курской области более 50 га территории.

С 15 марта власти Курской области закрыли въезд на территорию более 120 населенных пунктов, граничащих с зоной боевых действий. Большая часть из них расположена в Суджанском районе. В регионально правительстве предупреждали, что в случае получения травм на территории указанных населенных пунктов власти региона не будут оказывать пострадавшим меры социальной поддержки.

Полина Мотызлевская