Гладков: в Шебекино есть пострадавшие после атак БПЛА
В Шебекинском округе есть пострадавшие после атак беспилотников, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Более подробной информации о пострадавших и разрушениях не разглашается.
Опасность атаки БПЛА была объявлена региональным МЧС в Шебекинском округе в 5:18.
В 00:37 сообщалось о гибели водителя грузовика в результате атаки дрона на участке дороги в Вейделевском районе. 15 мая при детонации двух БПЛА пострадали еще два белгородца: первый в Валуйках, второй — в Шебекине.