Трамп-младший обвинил экс-директора ФБР в призыве к убийству отца

Дональд Трамп-младший заявил, что бывший директор ФБР Джеймс Коми намекает на убийство его отца — 47-го президента США. Ранее господин Коми опубликовал фотографию в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на которой из ракушек выложены цифры 86 и 47. Первая из них (86), исходя из символики преступных группировок, может означать призыв «убить», вторая (47) равняется тому, каким по счету президентом является Дональд Трамп.

«Вот кому поклоняются демократические СМИ. Безумец»,— написал Трамп-младший в социальной сети X. Ситуацию прокомментировал и нынешний директор ФБР Кэш Патель. По его словам, спецслужбы США уже занялись этим вопросом.

Министр внутренних дел США Кристи Ноэм сообщила, что расценивает пост экс-директора ФБР как призыв к убийству. «Министерство внутренней безопасности и Секретная служба расследуют эту угрозу и отреагируют соответствующим образом»,— подчеркнула она в X.

Дональд Трамп не единожды сталкивался с угрозой убийства. В июле 2024 года во время его выступления в штате Пенсильвания 20-летний Томас Мэттью Крукс выстрелил в него с крыши здания, которая находилась в 120 м от трибуны. Господин Трамп был ранен в ухо. В сентябре американский президент пережил еще одно покушение. В январе 2025-го во Флориде задержали 46-летнего местного жителя за посты в социальных сетях, в которых он грозился убить Дональда Трампа.