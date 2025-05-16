Рубио: встреча Путина и Трампа — единственный шанс на решение конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и России Владимира Путина — единственный шанс на украинское урегулирование. Однако, по его словам, дата и место встречи пока не определены.

«Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку»,— сказал господин Рубио.

Ранее Дональд Трамп был намерен приехать в Стамбул на переговоры в том случае, если на них приедет Владимир Путин. 15 мая он заявил, что после своей поездки в ОАЭ отправится в Вашингтон. Ранее он сказал, что в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта «ничего не произойдет», пока он не встретится с президентом России.

Переговоры между делегациями Украины и России намечены на утро 16 мая.

Главное о переговорах в Стамбуле — в подборке «Ъ».