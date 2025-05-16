Свердловскому экс-министру Николаю Смирнову продлили арест до середины июля

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил содержание под стражей на два месяца бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову — до 17 июля, сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Николай Смирнов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Таким образом, Николай Смирнов проведет под стражей пять месяцев и 25 суток. Судебный акт не вступил в силу.

Напомним, Николай Смирнов был арестован в конце января, он обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Заявление об уходе с поста министра по собственному желанию он подал 13 января, отработав в должности 13 лет. На суде 6 февраля стало известно, что Николай Смирнов получил взятку через посредника в виде денег, которая предназначалась «за общее покровительство».

В деле экс-министра фигурируют еще несколько человек, в том числе его заместители Андрей Кислицын и Игорь Чикризов, в отношении которого возбуждено дело по п. «б», ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Кроме того, по делу Николая Смирнова был арестован директор Управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы (Свердловская область) Алексей Харламов.

Ирина Пичурина