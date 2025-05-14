Хуситы заявили об ударах по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Йеменские хуситы заявили об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщает подконтрольный движению «Ансар Аллах» телеканал Al Masirah со ссылкой на представителя вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа.

По словам Яхья Сариа, ракета успешно поразила цель, остановив работу аэропорта почти на час. «Воздушная блокада аэропорта Лод (аэропорт Бен-Гурион — «Ъ») и морская блокада Израиля прекратятся только после окончания агрессии и снятия осады Газы»,— передает слова хуситов телеканал.

Конфликт между Израилем и поддерживающим Палестину Йеменом обострился 4 мая, когда хуситы нанесли удар по аэропорту им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве. На следующий день хуситы заявили о планах установить полную воздушную блокаду Израиля, атакуя его аэропорты. В ответ Израиль возобновил удары по ключевой инфраструктуре Йемена.

Подробнее об обострении между Йеменом и Израилем — в материале «Ъ» «Редкая ракета долетит».