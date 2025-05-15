Обыграть «Трактор» во втором матче финала «Локомотиву» помогло желание
Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин считает, что победить во втором матче серии финала Кубка Гагарина помогло большое желание. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.
Фото: ХК «Локомотив»
«Локомотив» уступил челябинскому «Трактору» в первой игре серии со счетом 1:2, а во втором матче обыграл со счетом 4:1.
«Мы лучше играли сегодня, чем в первую игру, поэтому шансов было больше. Сегодня все шайбы с пятака, почему не получилось в игре №1? Мы люди, и иногда хочется туда особо не залазить. Сегодня как раз парни хотели, желания было достаточно. Здорово, что смогли желание превратить в голы»,— сказал Игорь Никитин.
Счет в матче открыл «Трактор», но, как отметил наставник «Локомотива», в этой игре удалось правильно отреагировать. «Реакция на пропущенные или на забитые шайбы – это класс команды. У нас неправильная реакция была в первой игре. Сегодня все по делу. Это тоже рост команды»,— ответил главный тренер.
Журналисты поделились мнением, что «Локомотив» лишил «Трактор» «козыря» — оставил без шайбы. «Я не скажу, что мы лишили их. Но не дали экстра-шайб, хотя все равно они смогли создать моменты. Это финал, здесь команды достойные друг друга играют, нельзя чего-то взять и прямо закрыть. Нужно уметь и в обороне играть, и в атаке»,— уверен наставник.
Сегодня на лед вернулся нападающий «Локомотива» Рихард Паник, пропустивший полуфинал из-за травмы. Игорь Никитин объяснил, что задач ему не ставили. «Не делая лишнего, вошел в игру и помог»,— ответил главный тренер.
Во втором периоде нападающий «Локомотива» Максим Шалунов столкнулся с форвардом «Трактора» Чарльзом Робинсоном. Последний покинул лед, нарушения в этом моменте судьи не увидели. «Это хоккей. Здесь два больших парня шли бить. Здоровья Робинсону»,— прокомментировал наставник.
Счет в серии «Локомотива» и «Трактора» теперь 1-1. 17 мая команды встретятся в Челябинске.