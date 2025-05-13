«Локомотив» уступил «Трактору» в первой игре финала Кубка Гагарина

Ярославский ХК «Локомотив» уступил челябинскому «Трактору» по итогам первой игры финала Кубка Гагарина. Счет в Ярославле — 1:2, счет в серии 0-1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В первом периоде на 8-й минуте защитник «Локомотива» Мартин Гернат получил удаление за подножку, это меньшинство ярославцы отстояли. В первом игровом отрезке свою команду не раз спасал голкипер Даниил Исаев. На 10-й минуте он отбил ловушкой шайбу, которая летела в пустой угол. Этот момент комментаторы назвали «чудесным спасением».

«Трактор» во втором периоде заработал два удаления, но пробить вратаря Зака Фукале ярославцам не удалось. На последних минутах периода нападающий «Локомотива» Егор Сурин за воротами «Трактора» применил силовой прием против защитника челябинцев Стивена Кэмпфера, который впоследствии отправился в раздевалку. Обошлось без серьезных последствий — потом Кэмпфер вернулся на лед. Моментов было много у обеих команд, но счет открыт не был.

В начале третьего периода с разницей в 13 секунд в ворота Исаева залетели две шайбы — отличились хоккеисты «Трактора» Максим Шабанов и Александр Кадейкин. В середине игрового отрезка форвард Александр Радулов получил повреждение, получив по лицу клюшкой от хоккеиста «Трактора». Судьи фола не увидели.

Через минуту защитник челябинцев Логан Дэй применил силовой прием против ярославца Артура Каюмова, который в итоге упал на лед. Дэя удалили на 5 минут за атаку в голову, еще 2 минуты за этот эпизод получил нападающий железнодорожников Георгий Иванов, который вступил в драку после падения Каюмова. После игры 4 на 4, но все также в большинстве нападающий «Локомотива» Максим Березкин реализовал большинство.

Вторая игра финала пройдет в Ярославле 15 мая.