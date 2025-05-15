Пьяный рецидивист в Петербурге пытался уйти от погони на угнанном кроссовере

Около половины второго ночи 14 мая наряд патрульно-постовой службы попытался остановить на Станционной улице в поселке Усть-Ижора автомобиль Haval F7 за грубое нарушение ПДД, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Водитель на требования не отреагировал и попытался скрыться, создав угрозу другим участникам дорожного движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Началась погоня, в ходе которой спустя десять минут полицейские произвели несколько выстрелов по колесам иномарки. Злоумышленника удалось задержать на Железнодорожной улице в Колпино, им оказался 34-летний житель Карелии с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Нарушителя доставили в отдел, где составили административный протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Автомобиль поместили на штрафстоянку. Вскоре выяснилось, что задержанный был судим девять раз, восемь из них за разбои.

В пять утра того же дня в полицию поступило заявление от жителя Мурино, который сообщил, что у него от дома 7-4 по улице Новой похитили указанную иномарку стоимостью 2,6 млн рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель автомобиля каршеринга в Петербурге в ходе погони 25 раз нарушил ПДД. Финалом погони стало столкновение с автофургоном Ford.

Андрей Маркелов