Водитель автомобиля каршеринга в Петербурге в ходе погони 25 раз нарушил ПДД

Подозрительный каршеринговый автомобиль Chery был замечен нарядом ДПС в ходе патрулирования территории возле дома 6 по улице Калинина, сообщили в региональном ГУ МВД. Законное требование сотрудников правопорядка об остановке водитель проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться, после чего полицейские организовали погоню.

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В ходе преследования водитель грубо нарушал ПДД, создавая угрозу жизни окружающим, уточнили в полиции. Так, было зафиксировано 10 выездов на «встречку», шесть проездов на запрещающий сигнал светофора, трижды водитель нарушил требования дорожной разметки, двигался по тротуару. Финалом же оказалось столкновение с автофургоном Ford Transit, после чего лихач бросил свой автомобиль и скрылся, оставив место ДТП.

При проведении административного расследования сотрудниками Госавтоинспекции личность нарушителя была установлена, 31-летнего нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. В общей сложности в отношении него составлено 25 административных материалов за нарушения ПДД. В настоящий момент задержанный дает объяснения полицейским.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что лихач без прав на ВАЗ-2106 пытался оторваться от погони полиции Ленобласти.

Андрей Цедрик