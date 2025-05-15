Жога заявил о поддержке Северного широтного хода на совещании у Дениса Мантурова

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога принял участие в совещании по вопросу реализации проектов института кураторства, которое провел первый зампред правительства РФ Денис Мантуров, сообщили в пресс-службе полпреда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На совещании обсуждались ключевые проекты в регионах УрФО. Господин Жога заверил, что всегда находится на связи с субъектами по возникающим вопросам.

«Один из самых значимых проектов для УрФО — это Северный широтный ход. Проект сложный и капиталоемкий. Проделано уже немало работы. Сегодня с коллегами из федерального центра обсудили дальнейшие действия. Будем и дальше поддерживать проект всеми силами», — отметил Артем Жога.

Северный широтный ход — строящаяся железнодорожная магистраль. Ее протяженность составит 707 км. Она соединит станцию Обская Северной железной дороги со станцией Коротчаево Свердловской железной дороги. В рамках реализации проекта будет построен мост через реку Обь и железнодорожная часть моста через реку Надым. Общая стоимость проекта на 2023 год составляла 292,3 млрд руб. Если срок будет перенесен на 2027 год, цена может вырасти до 730 млрд руб.

Всего в УрФО в стадии реализации находятся 19 проектов под кураторством правительства России. Еще 7 проектов завершены, привлечено 1,6 трлн частных инвестиций и создано более 42 тыс. рабочих мест.

Полина Щуцкая