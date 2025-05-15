Dominanta покидает столицу

Столкнувшись с ростом кредитной нагрузки, девелоперская компания Dominanta Дениса Бородако начала продавать активы. Четыре ее площадки стоимостью более 17 млрд руб. могут перейти ГК Coldy. После продажи активов собственник бизнеса планирует сконцентрироваться на строительстве на новых территориях. В Москве инвестиционная активность девелоперов в части приобретения новых проектов сейчас сокращается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

ГК Coldy договорилась о приобретении четырех московских площадок Dominanta, где суммарно удастся реализовать 160 тыс. кв. м, говорится в сообщении компании. В периметр сделки вошли три проекта по строительству жилья в Большом Козихинском переулке в центре города (здесь изначально планировались 9,4 тыс. кв. м), на Сафоновской улице (46 тыс. кв. м) и в 3-м Сетуньском проезде (ЖК HideOut, 51,5 тыс. кв. м) на западе. Четвертая площадка — строящийся бизнес-центр Qoob (21,5 тыс. кв. м) на улице Алексея Свиридова в Фили-Давыдково.

Собеседник “Ъ” на рынке оценивает стоимость этого портфеля в 15–20 млрд руб.

Coldy основана в Москве в 2003 году. Учредитель компании Дмитрий Крючков. После завершения сделки с Dominanta портфель компании достигнет 1,6 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Сейчас застройщик довольно активно проводит сделки слияния и поглощения. В начале мая Coldy приобрела на торгах особняк в Лялином переулке (725 кв. м) в центре Москвы, предложив за него 450 млн руб. В феврале «Ведомости» сообщали о планах компании выкупить у Сбербанка бизнес-квартал Mirland Plaza (69 тыс. кв. м) у Савеловского вокзала.

Dominanta развивается в качестве самостоятельного девелопера с 2022 года. Основным собственником бизнеса считается Денис Бородако, изначально выступавший соинвестором девелоперских проектов MR Group. Предприниматель участвовал в строительстве комплексов «Селигер Сити» на севере Москвы и Hide на западе. Помимо готовящихся к продаже площадок в портфель Dominanta входят проекты по строительству бизнес-центра Noon (16,4 тыс. кв. м) на Окской улице на юго-востоке Москвы и жилого комплекса «Свет» на Дмитровском шоссе (54,9 тыс. кв. м).

В апреле Dominanta заявила о планах по выходу на рынок Мариуполя, где планирует построить многофункциональный комплекс на 9,8 га. Именно на этом проекте девелопер планирует сконцентрироваться после продажи московских активов, говорит один из источников “Ъ” на рынке недвижимости.

Мариуполь — родной город господина Бородако. Строительство в нем ранее предприниматель называл принципиальным для себя вопросом.

Но продажа активов в Москве, вероятно, стала для Дениса Бородако вынужденной мерой, связанной с высокой кредитной нагрузкой, говорят несколько собеседников “Ъ” на рынке недвижимости. Сделка позволит девелоперу освободить финансовые и административные ресурсы для диверсификации бизнеса, считает руководитель направления земельных активов и девелопмента консалтинговой компании IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. С резким ростом долговых обязательств российские застройщики столкнулись в связи с ужесточением денежно-кредитной политики во второй половине прошлого года. Уход с рынка части игроков аналитики анонсировали еще осенью (см. “Ъ” от 29 ноября 2024 года).

Другие застройщики в сложившихся условиях сократили темпы развития. Согласно IBC Real Estate, объем инвестиций в площадки под жилищную застройку в 2025 году может снизиться на 45% год к году, до 200 млрд руб. (см. “Ъ” от 9 марта). У Coldy, по мнению заместителя гендиректора Российского аукционного дома Григория Начинкина, сохраняется возможность финансировать сделки за счет собственного капитала. Но для завершения купленных проектов застройщику, вероятно, все же придется вести работу с финансовым партнером: сейчас их реализация идет с привлечением проектного финансирования, говорит директор направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева.

София Мешкова