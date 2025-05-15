Минобороны хочет запретить судебным приставам арестовывать счета военной ипотеки

Минобороны РФ предлагает ввести запрет на арест персональных счетов накопительно-ипотечной системы (НИС) в ходе принудительного взыскания имущества военнослужащих в рамках исполнения судебных решений. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как говорится в пояснительной записке, проект изменений в действующее законодательство «обеспечит реализацию прав военнослужащих на жилищное обеспечение, а также целевое использование средств федерального бюджета». Поправки предусматривают включение счетов НИС в перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание в рамках исполнительного делопроизводства Федеральной службы судебных приставов. Напомним, что средства с этих счетов используются для выплат на приобретение или строительство жилья во время военной службы или после выхода военнослужащего на пенсию.

По мнению разработчиков документа, сложившаяся нормативная практика (на данный момент сотрудниками военно-финансового управления Минобороны выявлено 3675 подобных случаев) «нарушает права военнослужащих на жилищное обеспечение» и оборачивается «направлением целевых бюджетных средств на иные расходы». Более того, арест счетов НИС влечет «просроченную задолженность по погашению ипотечного кредита и риск обращения взыскания кредитором на жилое помещение военнослужащего».

Дмитрий Сотак