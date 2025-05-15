США ввели санкционные исключения для КТК и «Тенгизшевройла»

Министерство финансов США выдало разрешение на предоставление нефтяных услуг, связанных с проектами Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и казахстанского «Тенгизшевройла». В январе ведомство выдавало временное разрешение, с 15 мая оно стало бессрочным.

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Соответствующая генеральная лицензия опубликована на сайте Минфина США (.pdf). Она разрешает «все трансакции, запрещенные постановлением от 10 января 2025 года». Срок действия временной лицензии, которую ведомство выдало в январе, истекает 28 июня.

В январском документе Минфин США сделал исключения для оказания нефтесервисных услуг КТК, «Тенгизшевройлу» и проекту «Сахалин-2». В новой лицензии исключений для «Сахалина-2» нет.

Одним из крупнейших акционеров КТК числится компания «Транснефть» (24%), которая внесена в санкционный список США. КТК соединяет нефтяные месторождения Казахстана с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. «Тенгизшевройл» — крупнейшее нефтедобывающее предприятие Казахстана. В число акционеров входят в том числе американские компании.

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