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В Свердловскую область ввезли первые партии черешни и абрикосов

В Свердловскую область ввезли первые в 2025 году партии черешни и абрикосов, сообщили в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Плоды были ввезены из Узбекистана.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В регион прибыли партии из 610 кг черешни и 320 кг абрикосов, их сопровождали фитосанитарные сертификаты. Специалисты Россельхознадзора. Специалисты ведомства проконтролировали продукцию, досмотрели образцы и провели экспертизы. Карантинных объектов в черешне и абрикосах не выявили, их допустили к продаже в регионе.

Ранее в 20 тоннах мандаринов, ввезенных в Свердловскую область, обнаружили вредителей. Однако они не представляют опасности для человека, поэтому фрукты были допущены к продаже.

Анна Капустина

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