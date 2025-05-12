В Свердловскую область ввезли первые партии черешни и абрикосов

В Свердловскую область ввезли первые в 2025 году партии черешни и абрикосов, сообщили в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. Плоды были ввезены из Узбекистана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В регион прибыли партии из 610 кг черешни и 320 кг абрикосов, их сопровождали фитосанитарные сертификаты. Специалисты Россельхознадзора. Специалисты ведомства проконтролировали продукцию, досмотрели образцы и провели экспертизы. Карантинных объектов в черешне и абрикосах не выявили, их допустили к продаже в регионе.

Ранее в 20 тоннах мандаринов, ввезенных в Свердловскую область, обнаружили вредителей. Однако они не представляют опасности для человека, поэтому фрукты были допущены к продаже.

Анна Капустина