Швейцария расширила санкции в отношении России

Власти Швейцарии присоединились к 16-му пакету санкций Евросоюза в отношении России, который страны объединения ввели 24 февраля 2024 года. Одновременно Берн расширил санкции и в отношении Белоруссии.

«Федеральный совет принял решение присоединиться к оставшимся мерам 16-го пакета санкций ЕС против России, актуальным для Швейцарии, тем самым усилив их воздействие»,— говорится в сообщении на сайте правительства Швейцарии. В начале марта Берн уже включил в санкционный список 48 физлиц, 35 компаний и 74 судна, попавших под ограничения ЕС в феврале.

С 15 мая Швейцария ужесточила в том числе ограничения на экспорт товаров военного и двойного назначения, а также запретила экспортировать в Россию хромовые руды и закупать в стране необработанный алюминий. Кроме того, Берн запретил экспортировать в РФ программное обеспечение для разведки нефти и газа.

Швейцария также присоединился к санкциям ЕС в отношении Белоруссии. Они были введены в феврале. Среди прочего Берн ужесточил экспортные ограничения и запретил импорт необработанного алюминия из Белоруссии.

Подробнее — в материале «Ъ» «16-й пошел».