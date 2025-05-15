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Коммерсантъ FM
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Швейцария расширила санкции в отношении России

Власти Швейцарии присоединились к 16-му пакету санкций Евросоюза в отношении России, который страны объединения ввели 24 февраля 2024 года. Одновременно Берн расширил санкции и в отношении Белоруссии.

«Федеральный совет принял решение присоединиться к оставшимся мерам 16-го пакета санкций ЕС против России, актуальным для Швейцарии, тем самым усилив их воздействие»,— говорится в сообщении на сайте правительства Швейцарии. В начале марта Берн уже включил в санкционный список 48 физлиц, 35 компаний и 74 судна, попавших под ограничения ЕС в феврале.

С 15 мая Швейцария ужесточила в том числе ограничения на экспорт товаров военного и двойного назначения, а также запретила экспортировать в Россию хромовые руды и закупать в стране необработанный алюминий. Кроме того, Берн запретил экспортировать в РФ программное обеспечение для разведки нефти и газа.

Швейцария также присоединился к санкциям ЕС в отношении Белоруссии. Они были введены в феврале. Среди прочего Берн ужесточил экспортные ограничения и запретил импорт необработанного алюминия из Белоруссии.

Подробнее — в материале «Ъ» «16-й пошел».

Фотогалерея

Кто 24 февраля попал под санкции Евросоюза

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Юморист Михаил Галустян

Юморист Михаил Галустян

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Председатель совета директоров горнодобывающей компании «Мечел» Игорь Зюзин

Председатель совета директоров горнодобывающей компании «Мечел» Игорь Зюзин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Генеральный директор «Интер РАО» Сергей Дрегваль

Генеральный директор «Интер РАО» Сергей Дрегваль

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Президент золотодобытчика ЮГК Константин Струков

Президент золотодобытчика ЮГК Константин Струков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Генеральный директор станкостроительного холдинга «СТАН» Борис Богатырев (слева)

Генеральный директор станкостроительного холдинга «СТАН» Борис Богатырев (слева)

Фото: АГН «Москва»

Глава входящей в госкорпорацию «Ростех» ОАК Вадим Бадеха

Глава входящей в госкорпорацию «Ростех» ОАК Вадим Бадеха

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов

Заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко

Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Глава холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак

Глава холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Гроссмейстер, сенатор от Республики Крым Сергей Карякин

Гроссмейстер, сенатор от Республики Крым Сергей Карякин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генеральный директора выставки «Россия» Наталья Виртуозова

Генеральный директора выставки «Россия» Наталья Виртуозова

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Телеведущая Юлия Барановская

Телеведущая Юлия Барановская

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков

Глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Главный конструктор компании «ZALA Aero» Александр Захаров (слева)

Главный конструктор компании «ZALA Aero» Александр Захаров (слева)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков

Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сенатор от Республики Крым Юрий Нимченко

Сенатор от Республики Крым Юрий Нимченко

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Сенатор от Астраханской области Андрей Деркач

Сенатор от Астраханской области Андрей Деркач

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Блогер Кристина Потупчик

Блогер Кристина Потупчик

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Юморист Михаил Галустян

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Председатель совета директоров горнодобывающей компании «Мечел» Игорь Зюзин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Генеральный директор «Интер РАО» Сергей Дрегваль

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Президент золотодобытчика ЮГК Константин Струков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Генеральный директор станкостроительного холдинга «СТАН» Борис Богатырев (слева)

Фото: АГН «Москва»

Глава входящей в госкорпорацию «Ростех» ОАК Вадим Бадеха

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Глава холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Гроссмейстер, сенатор от Республики Крым Сергей Карякин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генеральный директора выставки «Россия» Наталья Виртуозова

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Телеведущая Юлия Барановская

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Глава концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Главный конструктор компании «ZALA Aero» Александр Захаров (слева)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сенатор от Республики Крым Юрий Нимченко

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Сенатор от Астраханской области Андрей Деркач

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Блогер Кристина Потупчик

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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