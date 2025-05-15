«РИА Новости»: в Стамбуле еще не началась встреча делегаций России и Украины

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле еще не стартовали. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Переговоры пока не начались»,— цитирует агентство собеседника.

Ранее Sputnik Азербайджан сообщал, что в Стамбуле начались прямые переговоры делегаций России и Украины. Агентство ТАСС опровергло информацию со ссылкой на источник.

В Стамбуле 15 мая запланированы переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Российская делегация уже прибыла в Турцию, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Планировалось, что украинскую делегацию возглавит Владимир Зеленский. Reuters со ссылкой на украинского чиновника сообщало, что Украина может провести переговоры с Россией, если находящиеся в Стамбуле российские представители «готовы к серьезному разговору». Турецкий МИД уточнил, что пока в Стамбуле находится делегация из России и несколько американских чиновников. Время начала переговоров пока не определено.

Анастасия Домбицкая