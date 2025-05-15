МИД Венгрии призвал НАТО не путать свою оборону с обороной Украины

Странам НАТО нужно уделять внимание укреплению собственной безопасности, а не Украины, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он заявил об этом перед неформальной встречей с коллегами из стран альянса в Анталье.

Министр отметил, что оборона Украины не входит в число общих задач стран НАТО. По его мнению, альянсу вместо вопросов военной помощи Украине надо сосредоточиться на том, чтобы не допустить эскалации вооруженного конфликта.

«НАТО не следует путать оборону альянса, нашу собственную оборону с обороной Украины. Оборона Украины — это не защита НАТО. Оборона Украины — это не защита Венгрии. Украина не защищает нас, она защищает себя»,— сказал господин Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (цитата по ТАСС).

По подсчетам альянса, в 2024 году только 23 из 32 членов НАТО достигли целевого показателя 2% ВВП в части трат на оборону. США считают, что альянсу надо повысить расходы на оборону до 5%. К этому показателю стремится, в частности, Германия.

О планах НАТО на оборону — в публикации «Ъ».