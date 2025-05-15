Лавров назвал британцев «поводырями» Зеленского в вопросах мировой политики

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что британцы «как поводыри» ведут президента Украины Владимира Зеленского «по джунглям мировой политики». Такое сравнение он озвучил в четверг на заседании дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Если честно, англичане как поводыри ведут (Владимира. — "Ъ") Зеленского по джунглям мировой политики,— сказал господин Лавров (цитата по ТАСС). — Уже какой-то советник премьера Великобритании по национальной безопасности откомандирован к (Владимиру. — "Ъ") Зеленскому, чтобы тот лишнего не сболтнул и окончательно не похоронил свою репутацию и заодно репутацию тех, кто его тренирует».

В четверг The Guardian сообщила, что в Турцию должен отправиться советник премьер-министра Британии Джонатан Пауэлл. По данным издания, британский чиновник намерен проконсультировать президента Украины Владимира Зеленского перед началом переговоров с российской делегацией.

В Стамбуле 15 мая запланированы переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Российская делегация уже прибыла в Турцию, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Планировалось, что украинскую делегацию возглавит Владимир Зеленский. По информации СМИ, переговоры могут начаться после обеда.

О подготовке к встрече — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Анастасия Домбицкая