Рябков: делегация России в Стамбуле работает в заданных Путиным рамках

Исход переговоров России и Украины в Стамбуле зависит от тех, кто «руководит киевским режимом» на Западе, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, российская делегация работает в рамках, заданных президентом Владимиром Путиным.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Все инструкции наша делегация имеет, работает четко в тех рамках, которые заданы президентом. И мы готовы к серьезному обмену мнений»,— заверил господин Рябков (цитата по ТАСС).

Провести переговоры в Стамбуле сегодня предложил Владимир Путин. Делегации обеих стран уже прибыли, российскую возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Планировалось, что украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский. Он находится в Анкаре, где у него запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры делегаций ожидаются во второй половине дня.

Подробности — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».