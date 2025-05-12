Оппозиции заграница не помогла

Парламентские выборы в Албании, которые называли самыми непредсказуемыми в новейшей истории страны, завершились во многом предсказуемо. Согласно предварительным итогам, победу одержала правящая Социалистическая партия премьера Эди Рамы, который, судя по всему, еще на 4 года продлит свое 12-летнее нахождение у власти. Оппозиции, объединенной вокруг Демократической партии экс-президента Сали Бериши, не помогли ни огромная албанская диаспора, впервые голосовавшая на выборах, ни консультанты из команды президента США Дональда Трампа. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эди Рама

Фото: Florion Goga / Reuters Эди Рама

Фото: Florion Goga / Reuters

Предварительные итоги состоявшихся в Албании в воскресенье, 11 мая парламентских выборов стали известны в понедельник. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), уверенную победу одержала правящая Соцпартия премьера Эди Рамы, получившая около 53% голосов. Ее главный конкурент «Союз за великую Албанию» — коалиция, возглавляемая Демпартией первого президента постсоциалистической Албании Сали Бериши,— заручился поддержкой около 34% избирателей.

Данные ЦИКа практически совпадают с объявленными накануне результатами экзитпола, согласно которым социалисты получают около 52% голосов и 79 мандатов в 140-местном парламенте, а коалиция во главе с демократами — 38% и 54 депутатских места. Таким образом, если предварительные итоги будут подтверждены окончательно, премьер Эди Рама и его Соцпартия продлят еще на 4 года свое 12-летнее правление.

Хотя опросы накануне голосования и прочили победу правящей партии, нынешние выборы в Албании называли самыми непредсказуемыми в новейшей истории страны.

Дело в том, что на них впервые получила право голосовать заказными письмами огромная албанская диаспора, которая по численности лишь немного уступает избирателям в самой Албании. Согласно последней переписи населения, всего граждан Албании — 4,6 млн человек, в самой стране их проживает чуть больше половины — 2,4 млн, остальные — диаспора. Поэтому вопрос о победителе нынешних выборов вполне мог быть решен за пределами страны.

Однако этого не произошло. По данным ЦИКа, в голосовании приняли участие лишь около 246 тыс. проживающих за границей албанцев. И серьезного влияния на исход выборов они оказать не могли. Во многом из-за малой активности диаспоры явка на албанских выборах оказалась низкой, едва превысив 40%.

Не помогло оппозиции и привлечение к своей избирательной кампании политтехнологов из команды Дональда Трампа, задействованных в его победоносной прошлогодней кампании.

Группу консультантов оппозиционной коалиции возглавил Крис Лачивита, который, по замыслу сторонников Сали Бериши, должен был вернуть экс-президента Албании во власть так же, как в прошлом году — Дональда Трампа. Главным лозунгом кампании албанской оппозиции стала фраза «Сделаем Албанию великой», а Сали Бериша обещал добиться этого через экономическое возрождение страны.

Однако, судя по результатам выборов, в Албании «технология как у Трампа» не сработала.

Избирателей больше привлекло обещание Эди Рамы «привести Албанию в ЕС до 2030 года».

Впрочем, хотя Албания и считается наряду с соседней Черногорией главным кандидатом на вступление в Евросоюз, членство в ЕС даже в 2030 году ей вовсе не гарантировано. Главная проблема этой балканской страны, по мнению Брюсселя,— чудовищная коррупция. В последние годы сразу несколько мэров и министров из рядов правящей партии были осуждены за преступления коррупционного и иного характера. Два месяца назад по обвинению в коррупции и отмывании денег, выдвинутому спецпрокуратурой SPAK, созданной в Албании под давлением Запада специально для борьбы с коррупцией, был арестован один из лидеров Соцпартии — Эрион Велиай, которого называли потенциальным преемником Эди Рамы. По обвинению в коррупции в период пребывания у власти под домашним арестом в конце 2023 года оказался и лидер оппозиции Сали Бериша. Глава второй по значимости оппозиционной силы, Партии свободы, Илир Мета, который до 2022 года являлся президентом страны, прошлой осенью также был арестован SPAK — его обвиняют в «коррупции, отмывании денег и сокрытии имущества».