Три российские команды примут участие в главном турнире года по Dota 2

Три российские киберспортивные команды получили приглашение на главный турнир года по Dota 2 — The International 2025. В их число вошли Team Spirit, PARIVISION и BB Team.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Турнир пройдет в Гамбурге с 4 по 14 сентября. Приглашения также получили команды Team Liquid, Gaimin Gladiators, Tundra Esports (все — Западная Европа), Team Tidebound (Китай) и Team Falcons (Ближний Восток). Оставшиеся восемь участников будут определены по итогам отборочных турниров в шести регионах.

Действующим чемпионом турнира является шведская команда Team Liquid. В 2021 и 2023 годах The International выигрывала Team Spirit.

Таисия Орлова