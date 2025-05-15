В Челябинске экс-сотруднику центра дорожных испытаний вынесли приговор за взятки

Советский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему начальнику отдела технического контроля Южно-Уральского центра дорожных испытаний и исследований (подведомственная организация регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта) Сергею Васильчишину, обвиняемому в получении взяток. Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы на четыре года с таким же испытательным сроком, штрафа в размере 100 тыс. руб., запрета занимать руководящие должности в течение пяти лет. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Суд установил, что в сентябре 2023 года Сергей Васильчишин через посредника получил 30 тыс. руб. от заместителя директора по общим вопросам ООО «Уралдорстрой» Гарника Колозяна. Взамен он скрыл наличие дефектов дорожного покрытия при составлении акта отбора проб асфальтобетона после ремонта дороги.

Кроме того, суд установил еще один эпизод получения взяток. По данным прокуратуры, в октябре 2023 года Сергей Васильчишин получил смарт-часы стоимостью более 43 тыс. руб. от сотрудника «Челябинскавтодора» Ильдара Галлямова. Взамен он вновь не сделал отбор дорожно-строительных материалов при ремонте автодороги, что ускорило процедуру приемки работ и оплаты по муниципальному контракту.

Приговор вынесен по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В прокуратуре заявили, что после изучения решения суда ведомства даст оценку его законности.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», директор по общим вопросам ООО «Уралдорстрой» Гарник Колозян в ноябре 2024 года был приговорен к одному году и пяти месяцам колонии общего режима, а также штрафу в 600 тыс. руб. за дачу взятки начальнику отдела Южно-Уральского центра дорожных испытаний и исследований (ЮУЦДИИ) Сергею Васильчишину. В марте 2025 года приговор также вынесли Ильдару Галлямову. Его признали виновным в получении крупной взятки и легализации полученных средств преступным путем. Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом более 40,5 млн руб.