Экс-сотрудник «Челябинскавтодора» осужден за взятку асфальтом

Центральный районный суд Челябинске признал бывшего главного специалиста отдела технического надзора дорожно-строительных работ государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» Ильдара Галлямова виновным в получении особо крупной взятки и легализации полученных преступным путем средств (ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом более 40,5 млн руб. Также после освобождения ему будет запрещено занимать руководящие должности в течение пяти лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

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Суд и следствие установили, что в 2021-2023 годах сотрудник ОГКУ «Челябинскавтодор» получил взятку от директора компании в виде денег, имущества, в том числе асфальта, и услуг имущественного характера на общую сумму более 8 млн руб. За это Ильдар Галлямов предупреждал подрядчика о возможных проверках «с целью сокрытия нарушений условий государственных контрактов», а также помогал с приемкой работ по ремонту дорог ненадлежащего качества. Полученные в качестве взятки деньги фигурант легализовал, купив автомобиль по договору лизинга.

Сам Ильдар Галлямов полностью признал вину.

Коррупционные преступления при выполнении контрактов по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области в конце 2023 года. Кроме Ильдара Галлямова тогда были задержаны три руководителя компании «Уралдорстрой» (УДС), а также сотрудник ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований».

Как сообщал «Ъ-южный Урал», в конце января директор УДС Нвер Колозян за дачу взятки Ильдару Галлямову был осужден на пять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. за дачу взяток. В ноябре прошлого года на полтора года колонии был осужден его сын, директор по общим вопросам «Уралдорстроя» Гарник Колозян, за дачу взятки сотруднику ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» Сергею Васильчишину. В феврале суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно и штрафа 1,2 млн руб. заместителю директора по строительству «Уралдорстроя» Никите Иноземцеву, выступившему посредником Гарника Колозяна. Все осужденные признали вину.